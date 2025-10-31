Raid contro l' auto dell' avvocato Roma candidato di Fratelli d' Italia Atto intimidatorio | FOTO

Un grave episodio si è verificato ieri sera (30 ottobre) ai danni dell’Avvocato Luigi Roma, candidato alle prossime elezioni regionali con Fratelli d’Italia.All’esterno di un esercizio commerciale situato tra i comuni di Lusciano e Aversa, ignoti malviventi hanno distrutto il finestrino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

