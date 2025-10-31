Rai gli ascolti in crescita di Agorà e la sfida dei talk del mattino Vince il programma di Roberto Inciocchi

C'è entusiasmo nei corridoi di Rai 3. I numeri di Agorà parlano chiaro: 6,6% di share, punta all'8,4%, 312 mila spettatori medi. Numeri che mettono il talk del mattino condotto da Roberto inciocchi al centro del confronto informativo e, soprattutto, ben due punti sopra "Omnibus", storico rivale di L.

© Ilgiornaleditalia.it - Rai, gli ascolti in crescita di “Agorà” e la sfida dei talk del mattino. Vince il programma di Roberto Inciocchi

