Rai 1 cambia il pomeriggio | Il Paradiso delle Signore slitta alle 16.10

Rai 1 aggiusta il tiro del pomeriggio con Il Paradiso delle Signore che oggi posticipa la partenza di circa dieci minuti, andando in onda alle 16.10 e non più alle 16. Come cambia il pomeriggio di Rai 1. La rete ha deciso di anticipare il blocco informativo del TG1, finora piazzato tra il finale della soap e l’inizio di Vita in Diretta, alle 16, una volta terminato La Volta Buona di Caterina Balivo. Con lo spazio informativo anticipato, Alberto Matano può così beneficiare del traino diretto de Il Paradiso delle Signore, che con il nuovo orario andrà a terminare la puntata a ridosso delle 17. Recap nuovo pomeriggio di Rai 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

