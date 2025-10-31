Ragazzo si fa male dopo spinta di un compagno la famiglia chiede risarcimento ma il Tribunale dice no | la scuola deve fare tutto il possibile ma non può prevedere tutto

Il Tribunale ordinario di Campobasso ha respinto, con la sentenza n.9532025, depositata lo scorso 30 ottobre, l'appello contro la sentenza n. 482024 del Giudice di pace, confermando l’assenza di responsabilità riguardo un episodio accaduto a gennaio 2017 relativo a lesioni subite da uno studente nel locale antibagno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Lo rivedremo dopo la sosta. Certo che a questo ragazzo gli ha detto proprio male.. - facebook.com Vai su Facebook

Un ragazzo dell'Espanyol si sente male in campo: Kike Garcia, giocatore della prima squadra, lo salva dagli spalti - X Vai su X

Tragedia in strada, Mattia muore a 17 anni: “Un ragazzo eccezionale. Fa davvero male” - Martoni, giovane calciatore del settore giovanile della Polisportiva Castignano è rimasto vittima di un incidente stradale con la moto. Lo riporta youtvrs.it

“Fa male, malissimo” Dopo mesi di silenzio Giulia Stabile decide di parlare, svela il suo dramma più grande: un dolore insopportabile per una ragazza così giovane - Giulia Stabile, ospite ad Amici 25, affronta il bullismo e l'odio online, condividendo esperienze personali e promuovendo il benessere psicologico tra i gio ... Come scrive bigodino.it

Parla il padre del ragazzo rapinato e pestato dal branco dopo la serata sui Navigli: “Milano fa paura” - Siamo messi male, se questo è quello che mi viene da dire dopo che mio figlio è stato aggredito e rapinato da 8 persone. Scrive ilgiorno.it