Ragazzino urtato da un veicolo grande spavento a Monticello

Paura a Monticello Brianza nella primissima mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre. Poco dopo le 7 un ragazzino di 14 anni è stato urtato da un veicolo lungo la strada Provinciale 54, lungo il rettilineo di via Besozzi.Subito è scattata la macchina dei soccorsi, mobilitata in codice giallo dalla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

