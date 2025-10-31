Radio Maria trasmette la Santa Messa dalla Casa di Riposo Fossombroni
Arezzo, 31 ottobre 2025 – . L’emittente radiofonica cattolica ha scelto lo storico istituto aretino per registrare e mandare in onda in diretta nazionale la Santa Messa, i Vespri e il Rosario di lunedì 3 novembre, in un appuntamento di profonda spiritualità che valorizza il ruolo della struttura come luogo di accoglienza, cura e comunità. Il collegamento prenderà il via alle 16.30 e proseguirà fino alle 17.45, con un momento di preghiera e condivisione che unirà ospiti e operatori con ascoltatori da tutta Italia. La registrazione, coordinata dallo Studio Mobile di Radio Maria per la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, sarà effettuata in Sala Pianigiani alla presenza degli stessi residenti, della presidente Debora Testi, del consigliere con delega al sociale Antonio Rauti e del direttore Stefano Rossi che parteciperanno attivamente alla trasmissione già a partire dalla recita del Rosario e dei Vespri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
