Raccolta rifiuti | le modifiche per la festa del 1° Novembre

Cambia la raccolta rifiuti per la festa del 1° novembre. Assa ha comunicato che a Novara verranno effettuati i servizi di raccolta porta a porta del rifiuto “non recuperabile” nel quartiere di Sant’Agabio, di vetro e lattine nel quartiere di Lumellogno, della carta nei quartieri Pernate e San. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

? AVVISO RACCOLTA RIFIUTI SABATO 1 NOVEMBRE ? La SI.ECO S.P.A. effettuerà la raccolta dei rifiuti della frazione organica - facebook.com Vai su Facebook

Terranuova Bracciolini: modifiche al servizio di raccolta rifiuti in occasione della Festività del Perdono - Arezzo, 25 settembre 2025 – In occasione della Festività del Perdono (che si svolgerà dal 26 al 30 settembre), Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi di igiene urbana nel comune di ... Segnala lanazione.it

Comics, cambia la raccolta rifiuti. Modifiche agli orari e ai servizi . Sospeso anche il lavaggio strade - Le principali variazioni riguardano gli orari e le modalità di raccolta del vetro e del verde nel centro storico. msn.com scrive

Raccolta rifiuti garantita: occhio ai cambi - In vista delle festività pasquali e della Festa della Liberazione, AnconAmbiente fa sapere che i "servizi di raccolta ... ilrestodelcarlino.it scrive