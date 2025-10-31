Raccolta firme a Sassuolo contro la moschea

Moschea sì, moschea no: il tema è sempre più divisivo e combattuto a Sassuolo, paese di 40mila abitanti in provincia di Modena. Da tempo la comunità islamica locale, circa 6mila persone, chiede la realizzazione di uno spazio di aggregazione e di cultura: il Comune avrebbe individuato un'area nella zona industriale. Le forze di centrodestra si oppongono e lanciano una petizione che ha già raccolto più di 5mila firme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Raccolta firme a Sassuolo contro la moschea

Altre letture consigliate

Partirà dalla prossima settimana la raccolta delle firme tra i parlamentari di maggioranza per chiedere il referendum confermativo della riforma della giustizia, che è stata approvata ieri. Il passaggio segue la richiesta formale che i capigruppo del centrodestr - facebook.com Vai su Facebook

A SASSUOLO, FRATELLI D’ITALIA DICE NO ALLA MOSCHEA - Nel video, le interviste a: Sen Michele Barcaiuolo, Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia in Emilia Romagna On Galeazzo Bignami, Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati Una racc ... tvqui.it scrive

Gregorio VII: "Tagliare gli alberi toglie il respiro", manifestazione e raccolta firma contro la tranvia Tva - Cittadini, associazioni ambientaliste e vari rappresentanti politici di diversi schieramenti hanno partecipato all’incontro di piazza Carpegna. Segnala romatoday.it

Raccolta firme contro Lina Danese, i NoZtl: "Non ci sono regie occulte" - L’associazione NoZtl non ha alcuna paternità nella raccolta firme che ha chiesto le dimissioni della presidente del comitato d’area. Lo riporta ilrestodelcarlino.it