Qui Senigallia l’attaccante De Feo | Hanno cambiato il mister e questo può rappresentare uno scossone La Vigor pronta a fare visita al forte L’Aquila | Partita difficile squadra costruita per salire
La Vigor ci ha preso gusto e ora vuol portare avanti la striscia di risultati utili consecutivi, ma il prossimo appuntamento, in casa de L’Aquila, è di quelli proibitivi. "Sarà una partita difficile, contro una squadra costruita per vincere anche se in settimana ha subito uno scossone a causa dell’ avvicendamento in panchina – spiega Gianmarco De Feo, attaccante delle Vigor -. Noi siamo sereni, la condizione migliora settimana dopo settimana e l’obiettivo primario è mantenere questo trend positivo. Sono soddisfatto anche a livello personale: contro il Termoli sono riuscito a giocare tutta la partita, al momento sono al 60%, quindi non al top della condizione, a causa dell’infortunio di inizio stagione, ma i progressi ci sono". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
A SENIGALLIA IL PRIMO STOP PER LA SERIE D Debutto in campionato per la Serie D Apav che si è concluso con la sconfitta per 3-1 a Senigallia, una sconfitta contro una squadra di livello che lascia spazio all’ottimismo per le gare future. La squadra di Cas - facebook.com Vai su Facebook
Here in Senigallia, striker De Feo: "They've changed the manager, and that could be a shakeup." Vigor is ready to visit a strong L'Aquila: "It's a tough match, but the team is ... - La Vigor ci ha preso gusto e ora vuol portare avanti la striscia di risultati utili consecutivi, ma il prossimo appuntamento, in casa de L’Aquila, è di quelli proibitivi. Scrive sport.quotidiano.net