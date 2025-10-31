Qui Senigallia l’attaccante De Feo | Hanno cambiato il mister e questo può rappresentare uno scossone La Vigor pronta a fare visita al forte L’Aquila | Partita difficile squadra costruita per salire

La Vigor ci ha preso gusto e ora vuol portare avanti la striscia di risultati utili consecutivi, ma il prossimo appuntamento, in casa de L’Aquila, è di quelli proibitivi. "Sarà una partita difficile, contro una squadra costruita per vincere anche se in settimana ha subito uno scossone a causa dell’ avvicendamento in panchina – spiega Gianmarco De Feo, attaccante delle Vigor -. Noi siamo sereni, la condizione migliora settimana dopo settimana e l’obiettivo primario è mantenere questo trend positivo. Sono soddisfatto anche a livello personale: contro il Termoli sono riuscito a giocare tutta la partita, al momento sono al 60%, quindi non al top della condizione, a causa dell’infortunio di inizio stagione, ma i progressi ci sono". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

