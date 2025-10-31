Questo non è un vero ospedale distrutto dall’uragano Melissa in Giamaica
L’uragano Melissa ha colpito duramente la Giamaica a fine ottobre 2025, provocando allagamenti, danni a infrastrutture e interruzioni di corrente in gran parte dell’isola. Nei giorni successivi al disastro, sui social network sono circolate numerose foto e video che mostravano la presunta distruzione causata dalla tempesta — tra cui però diversi contenuti falsi o manipolati. Uno tra questi è l’immagine che mostrerebbe il Black River Hospital in Giamaica ridotto in macerie. L’immagine, diventata virale, è stata generata con l’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. L’immagine del presunto ospedale giamaicano distrutto è stata generata con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Open.online
