Questo fucile è per te e la tua famiglia | il sindaco di Roma Gualtieri minacciato sui social Schlein | Non è solo
Un messaggio intimidatorio, accompagnato da una sua foto mentre imbraccia un fucile: “Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. Tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura”. L’autore è Silvio Hilic, il destinatario è il primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri. La minaccia, pubblicata sui social network, giunge a seguito della demolizione di due villette abusive a via Arzachena, nella zona di Rocca Cencia, periferia est di Roma, un’area nota per essere il fortino di alcuni clan. Hilic ha commentato così il post di una vicina di casa, scatenando immediatamente ondate di sdegno e solidarietà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
