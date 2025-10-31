Questi velivoli militari USA non sono nei Caraibi e non hanno nulla a che fare con il Venezuela

Sui social si parla di una probabile invasione americana del Venezuela dopo la diffusione di un video che mostrerebbe elicotteri e caccia USA nei Caraibi. Tuttavia, la scena non ha nulla a che fare con il Sud America e non dimostra un imminente attacco contro Maduro da parte di Donald Trump. Per chi ha fretta. Il video non mostra delle operazioni militari USA nei Caraibi.. Risulta girato durante l’anniversario dei Marines a Camp Pendleton, in California.. Analisi. Il video viene accompagnato dalla seguente narrazione: Usa intensificano attività militare nei Caraibi: si avvicina l’attacco al Venezuela? Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza navale nel Mar dei Caraibi, al largo del Venezuela: agli esistenti cacciatorpediniere, incrociatori e navi da sbarco con marines si sta per aggiungere la più grande portaerei del mondo, la USS Gerald R. 🔗 Leggi su Open.online

