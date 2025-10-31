Questi rospi maschi diventano gialli per due giorni l'anno e ora sappiamo perché | per non farsi montare da altri maschi
I rospi asiatici diventano gialli per due giorni durante la stagione degli amori: il colore non serve però ad attrarre le femmine, ma a evitare errori di riconoscimento tra i maschi in competizione. Nei rospi i maschi, in preda agli ormoni, possono aggrapparsi a qualsiasi cosa: pesci, rane, oggetti e altri maschi. Il giallo aiuta a evitare che accada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Ecco i risultati del Concorso fotografico “Tra mare e terra – Rettili e Anfibi del Mediterraneo” di LIFE EOLIZARD. 1° posto Fabio Savini – “Tra i due mondi” Con un incontro tra due rospi smeraldini (Bufotes balearicus) in uno stagno temporaneo vicino al mar - facebook.com Vai su Facebook
Questi rospi maschi diventano gialli per due giorni l’anno e ora sappiamo perché: per non farsi montare da altri maschi - I rospi asiatici diventano gialli per due giorni durante la stagione degli amori: il colore non serve però ad attrarre le femmine, ma a evitare errori ... fanpage.it scrive