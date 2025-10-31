Questi rospi maschi diventano gialli per due giorni l'anno e ora sappiamo perché | per non farsi montare da altri maschi

I rospi asiatici diventano gialli per due giorni durante la stagione degli amori: il colore non serve però ad attrarre le femmine, ma a evitare errori di riconoscimento tra i maschi in competizione. Nei rospi i maschi, in preda agli ormoni, possono aggrapparsi a qualsiasi cosa: pesci, rane, oggetti e altri maschi. Il giallo aiuta a evitare che accada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

