Sprezzanti del pericolo, alcuni studiosi si sono avventurati all’interno dell’uragano Melissa, il più potente in assoluto registrato nel 2025. Per immergersi nella tempesta tropicale, l’impavido team di scienziati del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha utilizzato l’aereo Lockheed WP-3D Orion, affettuosamente soprannominato “Kermit”. Gli “Hurricane Hunters”, i cacciatori di uragani, hanno riscontrato qualche difficoltà nell’attraversare “Melissa”, come si vede in un video postato proprio dal NOAA, dove i tre piloti vengono pesantemente sballottati su e giù a causa delle forti turbolenze, anche se in realtà sembrano non fare una piega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Queste immagini mi fanno rivalutare le ‘normali’ turbolenze in volo”: gli ‘hurricane hunters’ entrano nell’uragano Melissa per studiarlo, il video impressionante