Questa foto di McTominay è diventata virale 5 milioni di visualizzazioni | Ma cosa gli è successo?

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un post su 'X' del Napoli è diventato virale. C'è solo una emoji e una foto di McTominay con un caffè. Il centrocampista scozzese è diventato oggetto di discussione e molti utenti gli chiedono come abbiamo fatto a cambiare così tanto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

