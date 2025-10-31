Quello del Ponte sullo Stretto è un progetto vecchio? I presupposti non sono dei migliori
Con la decisione dei magistrati della Corte dei Conti di non dare il via libera al Ponte sullo Stretto di Messina evidenziando perplessità e richiedendo chiarimenti tecnici e procedurali, si smonta un altro pezzo del progetto politico messo su per supportare la costruzione del ponte. Se da un punto di vista scientifico il progetto è stato soggetto a critiche da parte della comunità, legate a problemi geologici ed ambientali e la sua costruzione in un’area densamente popolata e sismicamente attiva, e da un punto ingegneristico erano state rilevate mancanze legate ad un’opera ambiziosa ma frutto di un progetto vecchio, veniva puntualmente tirato fuori il vantaggio economico di un investimento di una simile portata per la Calabria e la Sicilia e della sua sostenibilità economica, di fatto rappresentando un volano economico per il sud e l’Italia intera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
