Quelli che restano spettacolo al Teatro Cometa Off

Cosa resta, quando qualcuno se ne va? È da questa domanda che prende corpo Quelli che restano, il nuovo progetto teatrale firmato da Marta Ferrarini ed Emanuela Vinci, uno spettacolo che indaga il lutto, il branco, le famiglie e le assenze.Lo spettacolo, con la regia di Davide Celona, vede in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Le design week sono diventate un fenomeno globale, celebrazioni di creatività che attraggono attenzione internazionale verso città sparse nel mondo. Eppure, troppo spesso, restano scollegate dai luoghi che le ospitano, privilegiando lo spettacolo rispetto all - facebook.com Vai su Facebook

Chiuri, il Teatro La Cometa parte con classici e musica - (di Patrizia Vacalebri) "In un momento in cui i teatri chiudono, noi abbiano riaperto il Teatro della Cometa, di cui da pochi mesi sono terminati i lavori di ristrutturazione. Scrive ansa.it

"La chiamavano Terra Santa", viaggio tra i diari e la poesia di Alda Merini - In occasione della giornata mondiale della salute mentale, torna in scena, sabato 11 e domenica 12 ottobre, al Teatro Cometa Off, lo spettacolo “La chiamavamo Terra Santa”. Come scrive romatoday.it

Il Teatro della Cometa torna ad essere laboratorio vivo, la nuova stagione intreccia memoria e contemporaneità - Riparte dalla musica la stagione del Teatro della Cometa acquistato e restaurato da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa dal 2016 al 2025 della maison Dior, coordinatrice della nuova rassegna che ... Segnala iltempo.it