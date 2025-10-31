Quelli che restano spettacolo al Teatro Cometa Off

Romatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa resta, quando qualcuno se ne va? È da questa domanda che prende corpo Quelli che restano, il nuovo progetto teatrale firmato da Marta Ferrarini ed Emanuela Vinci, uno spettacolo che indaga il lutto, il branco, le famiglie e le assenze.Lo spettacolo, con la regia di Davide Celona, vede in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

