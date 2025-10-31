Quasi 4 milioni di italiani vittime di tentativi o truffe telefoniche Dal contante ai finti consulenti | ecco come difendersi

31 ott 2025

Milioni di italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell’ambito della telefonia fissa o mobile. Solo lo scorso anno sono stati 3,9 milioni. Il dato arriva da un’indagine condotta per Facile.it dall’istituto di ricerca mUp Research che ha definito in 124 euro il danno medio per la telefonia mobile ed in 157 euro per quella fissa con un totale di 628 milioni di euro come stima del danno complessivo. Secondo l’indagine i canali più utilizzati dai truffatori sono stati, sia per la telefonia fissa che quella mobile, i finti call center (63,3% fissa vs 47,1% mobile), le false email (25,6% fissa vs 42,9% mobile) e gli sms (18,9% fissa vs 32,8% mobile). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quasi 4 milioni di italiani vittime di tentativi o truffe telefoniche. Dal contante ai finti consulenti: ecco come difendersi

