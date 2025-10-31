Quasi 26 milioni di auto in viaggio nel weekend di Ognissanti le strade abruzzesi fra quelle più trafficate
Sono previsti circa 25,7 milioni di spostamenti di autoveicoli, nel fine settimana di Ognissanti, sulla rete autostradale di Anas, società del gruppo Fs.“In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altre letture consigliate
SAN VITO AL TAGLIAMENTO: QUASI 4 MILIONI DI EURO PER PALAZZO ALTAN L’assessore regionale Callari in visita a San Vito: quasi 4 milioni di euro per la messa in sicurezza di Palazzo Altan. Canale77 | 30 10 2025 Canale77 | Noi trasmettiamo passion - facebook.com Vai su Facebook
Quasi 19 milioni di accessi in Pronto soccorso: il 60% evitabili e un paziente su tre aspetta troppo https://ilsole24ore.com/art/quasi-19-milioni-accessi-pronto-soccorso-60percento-sono-inutili-e-cosi-30percento-aspetta-troppo-AHCBiyHD?utm_term=Autofeed& - X Vai su X
Bonus auto, al via gli incentivi: quasi 600 milioni destinati alle elettriche - Bonus auto 2025: da oggi online gli incentivi per auto elettriche e veicoli commerciali. Si legge su meteo.it
Incentivi auto elettriche 2025, fondi esauriti in un giorno: 600 milioni di euro bruciati e oltre 55.000 voucher prenotati - Boom di richieste per gli incentivi auto elettriche 2025: in poche ore esauriti quasi 600 milioni di euro e prenotati oltre 55. Lo riporta firstonline.info
26 milioni di euro per 2 km di strada che ricarica le auto elettriche: ha senso? - La Francia spenderà 26 milioni di euro per 2 km di strada che ricarica le auto elettriche in transito: ha senso? Riporta auto.everyeye.it