Quarto Grado venerdì 31 ottobre verrà trasmessa un’intervista esclusiva a Giuseppe Spoto

361magazine.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della puntata di " Quarto Grado ", condotta da Gianluigi Nuzzi – in onda questa sera, venerdì 31 ottobre, su Retequattro – verrà trasmessa un'intervista esclusiva a Giuseppe Spoto, l'ex maresciallo dei carabinieri, che nelle scorse settimane ha subito la perquisizione della sua abitazione, nell'ambito dell'inchiesta contro l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Quarto Grado, venerdì 31 ottobre verrà trasmessa un’intervista esclusiva a Giuseppe Spoto

