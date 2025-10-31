Quarto Grado stasera 31 ottobre 2025 | novità sui casi Poggi e Paganelli
Venerdì 31 ottobre 2025 alle 21:30 su Rete 4 torna Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro della puntata: gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco (Chiara Poggi) e le novità sull’omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. Indice. Quarto Grado anticipazioni 31 ottobre 2025: i temi Delitto di Garlasco – il nodo dell’orario. Omicidio di Pierina Paganelli – perizia fonica attesa.. Ospiti in studio. Come vederla. FAQ Quarto Grado anticipazioni 31 ottobre 2025. Quarto Grado anticipazioni 31 ottobre 2025: i temi. Delitto di Garlasco – il nodo dell’orario. Le indagini ripartono dal riesame della timeline: l’ orario dell’omicidio potrebbe non coincidere con quanto stimato nel 2007. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
