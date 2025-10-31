Quarto Grado continua con i casi Poggi e Paganelli
Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 31 ottobre, con Quarto Grado, il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda alle ore 21.30 su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 31 ottobre 2025. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Proseguono le indagini sulla morte di Chiara Poggi: l’orario dell’omicidio potrebbe essere diverso da quello dichiarato nel 2007. Un dettaglio che potrebbe riscrivere la verità sul delitto. Al centro della puntata, anche il caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi non facciamo scherzi: c'è #Quartogrado! Sarà una puntata ricca di colpi di scena. Appuntamento in prima serata su Rete4 - facebook.com Vai su Facebook
"#quartogrado" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Quarto Grado, stasera su Retequattro: l’orario del delitto di Garlasco e la perizia audio sul caso Paganelli - Nuovi elementi sull'omicidio di Chiara Poggi e focus sull'uccisione di Pierina Paganelli: i casi della puntata di questa sera di Quarto Grado, alle 21. Scrive movieplayer.it
Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 31 ottobre 2025 - Quarto Grado: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Riporta tpi.it
Quarto Grado stasera in tv venerdì 31 ottobre su Rete 4: i casi di Chiara Poggi e di Pierina Paganelli. Le anticipazioni - Nuovo appuntamento con Quarto Grado, in onda questa sera, venerdì 31 ottobre, su Rete 4. Segnala corrieredellumbria.it