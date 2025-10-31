quarto grado continua con i casi poggi e paganelli

Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 31 ottobre, con Quarto Grado, il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda alle ore 21.30 su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 31 ottobre 2025. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Proseguono le indagini sulla morte di Chiara Poggi: l’orario dell’omicidio potrebbe essere diverso da quello dichiarato nel 2007. Un dettaglio che potrebbe riscrivere la verità sul delitto. Al centro della puntata, anche il caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

