Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 31 ottobre 2025
. Questa sera, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Proseguono le indagini sulla morte di Chiara Poggi: l’orario dell’omicidio potrebbe essere diverso da quello dichiarato nel 2007. Un dettaglio che potrebbe riscrivere la verità sul delitto. 🔗 Leggi su Tpi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi non facciamo scherzi: c'è #Quartogrado! Sarà una puntata ricca di colpi di scena. Appuntamento in prima serata su Rete4 - facebook.com Vai su Facebook
"#quartogrado" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 31 ottobre 2025 - Quarto Grado: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Scrive tpi.it
Garlasco, l'orario dell'omicidio potrebbe essere diverso: il caso al centro della puntata di Quarto Grado. Le anticipazioni - Torna questa sera, venerdì 31 ottobre, una nuova puntata di Quarto Grado con ospiti e tanti temi. Riporta msn.com
Quarto Grado stasera in tv venerdì 31 ottobre su Rete 4: i casi di Chiara Poggi e di Pierina Paganelli. Le anticipazioni - Nuovo appuntamento con Quarto Grado, in onda questa sera, venerdì 31 ottobre, su Rete 4. Si legge su corrieredellumbria.it