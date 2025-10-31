Quanto costerà percorrere Pedemontana da Regione Lombardia nessuno sconto

È quasi passato un anno da quel 19 dicembre 2024 quando è stato annunciato, durante l'assemblea pubblica a Macherio, il count-down dei 1.000 giorni del cantiere. Ma a meno di un anno dall'avvio il cantiere di Pedemontana presenta già alcuni ritardi e i recenti risultati di Arpa che ha certificato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it