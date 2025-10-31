Roma, 31 ottobre 2025 – Prezzi in aumento per costumi e accessori: il conto di Halloween sarà più salato. Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, nel 2025 si registra un aumento medio del 7% rispetto allo scorso anno sui travestimenti, maschere e accessori. Fra costume e accessori, un travestimento per bambini può costare in media circa 60 euro, mentre per gli adulti il prezzo supera i 70 euro, con rincari rispettivamente del 7% e dell’8% rispetto al 2024. Anche il noleggio segue lo stesso trend: 74 euro a Milano, 75 euro a Roma e 51 euro a Napoli, a seconda della città e del tipo di costume. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quanto costerà Halloween 2025 tra marketing, maschere e feste. La stangata di Ognissanti