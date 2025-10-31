Quanti soldi guadagna Jasmine Paolini alle WTA Finals? Il montepremi stellare del torneo | c’è il gettone sicuro
Il montepremi delle WTA Finals si preannuncia stellare: 15,5 milioni di dollari complessivi, nello specifico si parla di 12,4 milioni dedicati al singolare e di 3,1 milioni riservati al doppio. Una cifra da capogiro per il torneo riservato alle migliori otto tenniste della stagione, che andrà in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita) da sabato 1° a sabato 8 novembre. Nello specifico una campionessa imbattuta in singolare porterà a casa 5,235 milioni di dollari, mentre un trionfo con cammino immacolato in doppio garantirà 1,139 milioni. Jasmine Paolini potrà dunque rimpinguare ulteriormente il proprio conto corrente. 🔗 Leggi su Oasport.it
