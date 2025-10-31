Quando vedere in tv Paolini-Sabalenka WTA Finals 2025 | orario programma streaming

Jasmine Paolini contro Aryna Sabalenka, la numero 1 d’Italia contro la numero 1 del mondo, il primo match di singolare della domenica alle WTA Finals di Riad, Arabia Saudita. Per la seconda volta consecutiva c’è del tricolore nel torneo delle migliori otto e la toscana è pronta a mettere insieme le proprie qualità per sfidare la campionessa degli US Open. Avrà già fatto il proprio esordio in doppio con Sara Errani al sabato, ma alla domenica per la classe 1996 ci sarà subito il test più impegnativo, quello di una giocatrice che, fino ad ora, ha collezionato un 2025 da 59-11 (in altri termini, l’84% di vittorie). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando vedere in tv Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Enduro Marche Series - Round #3 Ascoli Piceno - ? 12 Ottobre 2025 La squadra è ufficialmente in off-season ma comunque elettrici e giovani continuano a divertirsi. Era anche l’occasione buona per vedere il neo CI Esordienti, Paolini Leonardo, indossar - facebook.com Vai su Facebook

#Paolini-#Gauff, orario e dove vedere in tv e streaming il Wuhan Open - X Vai su X

Dove vedere in tv Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming - Jasmine Paolini contro Aryna Sabalenka, la numero 1 d'Italia contro la numero 1 del mondo, il primo match di singolare della domenica alle WTA Finals di ... Lo riporta oasport.it

Jasmine Paolini apre le WTA Finals 2025 contro Aryna Sabalenka: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis - Il round robin delle WTA Finals 2025 in singolare vede Jasmine Paolini debuttare contro Aryna Sabalenka: scopri di seguito quando gioca. Secondo olympics.com

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming - Ad inaugurare le WTA Finals 2025 di tennis saranno Sara Errani e Jasmine Paolini, che sabato 1 novembre, nella prima giornata, saranno impegnate nel primo ... Segnala oasport.it