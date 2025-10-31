quando spalletti ha chiamato koopmeiners

Luciano Spalletti si sbilancia su Koopmeiners durante la conferenza di presentazione: messaggio chiaro e futuro già deciso “Bisogna fare i complimenti a Gasperini che lo ha fatto rendere in un’altra posizione. È anche una mezzala, pressa, corre dietro a tutti e poi ha questo piede fantastico ”. (Ansafoto) – Calciomercato.it Luciano Spalletti, oggi in conferenza stampa, ha parlato anche di Koopmeiners. Lo ha elogiato, puntualizzando come sia stato valorizzato da Gasperini e ricordando quando, ai tempi del Napoli, lo avrebbe voluto nella sua squadra azzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

