Quando si vota sulla riforma della giustizia e cosa significa che sarà un referendum confermativo

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riforma costituzionale della giustizia è legge, ma in realtà il "sì" del Parlamento stavolta non basta e saranno gli elettori a decidere se confermarla meno col referendum. Adesso maggioranza e opposizione spostano lo sguardo proprio sul voto. Capiamo perché si farà il referendum, cosa verrà. 🔗 Leggi su Today.it

