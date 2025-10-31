Quando si vota sulla riforma della giustizia e cosa significa che sarà un referendum confermativo
La riforma costituzionale della giustizia è legge, ma in realtà il "sì" del Parlamento stavolta non basta e saranno gli elettori a decidere se confermarla meno col referendum. Adesso maggioranza e opposizione spostano lo sguardo proprio sul voto. Capiamo perché si farà il referendum, cosa verrà. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nessuna novità sulla Riforma della Legge sulla Caccia. Anche l'ultima settimana di ottobre si chiude senza il voto degli emendamenti (ben 2.084!) in 8ª e 9ª Commissione del Senato. L'esame e la votazione slittano ora a novembre. Questo ritardo, unito all'i - facebook.com Vai su Facebook
Riforma dirigenza in Liguria approvata, l'opposizione non vota: "Bucci accentra il potere" https://ift.tt/x2u1Ekl https://ift.tt/UqA2b0R - X Vai su X
Riforma della Giustizia approvata al Senato, ci sarà il referendum: quando si potrebbe votare - Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma della giustizia, che prevede la separazione delle carriere, un doppio Csm e la nuova Corte disciplinare ... Lo riporta fanpage.it
Cosa prevede la riforma della Giustizia - La riforma della Giustizia passa anche la quarta e ultima lettura in Senato. policymakermag.it scrive
Riforma giustizia, ok definitivo: ecco cosa contiene il testo - Con la quarta deliberazione tra Camera e Senato, la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati è giunta alla fine del suo iter parlamentare. Come scrive toscanaoggi.it