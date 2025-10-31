Tutte le risposte?in una guida completa. Quando scatta l'obbligo degli equipaggiamenti invernali, come riconoscere gli pneumatici adatti allo scopo, quando montarli, quali sono le norme da seguire per evitare le multe, chi può farne a meno e cosa rischiano i trasgressori. Senza dimenticare le differenze tra le gomme invernali, da neve e quattro stagioni. Come riconoscere le varie sigle e i simboli che indicano la qualità e il codice di velocità degli pneumatici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando montare le gomme invernali 2025: obblighi, norme e scadenze