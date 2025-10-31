Quando l’impegno paga la Provincia di Ancona approva la riattivazione dell’indirizzo CAT all’Istituto Morea-Vivarelli di Fabriano
ANCONA - La Provincia di Ancona ha approvato il documento contenente la risposta alle domande avanzate da alcuni Istituti superiori della provincia di Ancona per l’attivazione di nuovi indirizzi per l’anno scolastico 2026-2027. Tra questi l’Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio, conoscosciuto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
