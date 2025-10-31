Quando la semifinale di Sinner a Parigi | orario programma avversario tv

Sabato 1° novembre si disputeranno le semifinali del Masters 1000 di Parigi. Il torneo sul cemento della capitale francese entra nella fase più calda e a La Defense Arena di Nanterre andranno in scena un paio di incontri da dentro o fuori assolutamente da non perdere, che sveleranno l’identità dei due tennisti che domenica 2 novembre si fronteggeranno per la conquista del trofeo. Si tratta dell’ultimo evento di questo livello in stagione, a precedere le attesissime ATP Finals e le Finals di Coppa Davis. Il programma sul Campo Centrale si aprirà alle ore 14.30 con un vibrant e testa a testa tra il canese Felix Auger-Aliassime e il kazako Alexander Bublik: il nordamericano si è reso protagonista di tre successi in rimonta contro l’argentino Francisco Comesana, il francese Alexandre Muller e il tedesco Daniel Altmaier, poi ha travolto in maniera nitida il monegasco Valentin Vacherot; il suo avversario ha firmato una bella impresa contro Taylor Fritz agli ottavi di finale e ai quarti ha rimontato l’australiano Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la semifinale di Sinner a Parigi: orario, programma, avversario, tv

