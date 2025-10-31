Quando la morte diventa celebrazione | tradizioni funebri straordinarie dal mondo

C’è un filo invisibile che attraversa continenti e culture, un linguaggio universale che trascende barriere linguistiche e differenze religiose: il modo in cui onoriamo i nostri morti. Mentre in Occidente siamo abituati a cerimonie sobrie, contenute nel loro dolore e nella loro formalità, esistono luoghi nel mondo dove la morte non rappresenta una fine, ma una trasformazione. Dove il lutto si tinge di colori vivaci, dove i corpi dei defunti vengono riesumati per danzare con i vivi, dove le bare diventano opere d’arte sospese tra cielo e terra. Questo reportage vi porterà in un viaggio attraverso alcune delle pratiche funerarie più straordinarie del pianeta, testimonianze di come l’essere umano abbia saputo trasformare l’inevitabilità della morte in un’opportunità per celebrare la vita, rinsaldare legami familiari e mantenere vivo il dialogo con gli antenati. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Quando la morte diventa celebrazione: tradizioni funebri straordinarie dal mondo

