Quando il professor Francesco Guccini insegnava al Dickinson college | Era amatissimo dagli allievi

Dal 1965 al 1985 è stato docente di italiano agli stranieri. Negli archivi il giudizio di uno studente: "Il migliore in assoluto". Il centro di via Marsala ha appena compiuto i 60 anni in città: "Oggi abbiamo una quarantina di persone per semestre".

