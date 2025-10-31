È un momento agrodolce per ogni fan: il finale di una serie TV. Se da un lato l’episodio conclusivo offre l’opportunità di un addio memorabile e soddisfacente (pensiamo a classici intramontabili come The Mary Tyler Moore Show ), dall’altro può trasformarsi in un vero e proprio disastro, rovinando l’intera eredità dello show. Purtroppo, alcuni autori esagerano nel tentativo di dare una chiusura definitiva o scioccante, tradendo la fiducia del pubblico con trame assurde, violenza ingiustificata o twist senza senso. Questi atterraggi mancati condannano la serie all’infamia. Ecco 7 esempi di finali di serie TV che sono andati troppo oltre, lasciando i fan delusi e arrabbiati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Quando gli show esagerano: I 7 finali di serie più controversi e deludenti