Quali sono gli alimenti più rischiosi per la salute del tuo cervello | i risultati di uno studio
Un nuovo studio ha analizzato l'impatto di singole categorie di alimenti ultraprocessati sulla salute del cervello: durante il periodo di osservazione soprattutto due alimenti sono stati associati al rischio di declino cognitivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
