Qualche rinforzo e Ancona vince il campionato Ballardini invita i tifosi a credere nella società

Ivo Ballardini è una figura storica dell’Ancona, ex biancorosso rimasto attaccato alla città e ai suoi colori, sempre presente al Del Conero. L’Ancona domenica incontra il Giulianova: contro i giuliesi nel 1997 l’Ancona conquistò la finale playoff che poi la riportò in serie B. Davanti a diecimila spettatori: "Sì ma era un altro calcio, altri anni – attacca Ballardini –. Ad Ancona il pubblico c’è sempre stato, a parte negli ultimi anni, martoriato dai fallimenti. Adesso se facciamo tremila persone è tanto, ma in quarta serie ci sta. Ma anche in C, tolte le partite di cartello non erano molte di più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Qualche rinforzo e Ancona vince il campionato". Ballardini invita i tifosi a credere nella società

