Il sogno della proposta di matrimonio sotto la Torre Eiffel a Parigi potrebbe presto diventare un incubo per molti. Dietro alle belle foto con fiori, arco a forma di cuore, e didascalie con scritto “ho detto sì”, infatti, si nasconde una realtà ben diversa: proposte “di massa ” nelle quali tre, quattro, cinque, pretendenti si inginocchiano in fila lungo la senna con set creati ad hoc. A svelare il retroscena della proposta fino ad oggi considerata la più romantica del mondo, ci ha pensato Tiktok. Da alcuni giorni, infatti, sono diventati virali video che mostrano come funziona il gesto (plateale) nella città dell’amore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Qual è la tua più grande paura?”: la proposta di matrimonio “di massa” spaventa Tiktok – Video