Qual è la maratona più bella del mondo?

Gqitalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si corrono quarantadue chilometri in una maratona. Già dai primi metri il cuore accelera, il respiro si fa profondo, la mente si concentra. Poi, dopo molti chilometri, la vista si annebbia, il paesaggio si confonde. Ma quanto conta, per un runner, ciò che lo circonda? Per molti, la magia della maratona non sta solo nel tagliare il traguardo, ma anche nel percorso stesso — nei panorami, nelle strade, nel pubblico o negli scenari naturali che si attraversano.

