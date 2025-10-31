Puppo sui problemi fisici di Sinner | Potrebbero essere due cause Jannik di gran lunga il migliore in risposta

Jannik Sinner mette nel mirino il ritorno al n.1 della classifica mondiale e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi 2025 dopo aver sconfitto per 7-5 6-1 l’argentino Francisco Cerundolo. Di questo e di tanto altro si è parlato nel corso dell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Un Sinner che sembra un po’ appannato, stanco. Però ha vinto 8 degli ultimi 9 game con Cerundolo. Si proietta verso i quarti in maniera positiva. Quando si è appoggiato al tabellone pubblicitario, ha fatto un movimento del piede che mi fa pensare abbia una vescica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo sui problemi fisici di Sinner: “Potrebbero essere due cause. Jannik di gran lunga il migliore in risposta”

Inizia nel migliore dei modi la corsa di Jannik per tornare in vetta alla classifica mondiale. All'esordio a Parigi l'azzurro supera senza problemi il belga e vola agli ottavi: ora c'è l'argentino Cerundolo. Tutti i dettagli su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

