Puntano il telefono per strada e ti scansionano il volto | le operazioni dell'ICE denunciate sui social

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle app di riconoscimento facciale ai software di tracciamento dei social media, l’agenzia statunitense amplia la propria rete di monitoraggio digitale. Esperti e attivisti avvertono: senza regole chiare, la sicurezza rischia di diventare sorveglianza di massa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

