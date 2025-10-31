Puglia maltempo | allerta temporali Codice giallo per fascia adriatica barese Valle d’Itria tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulativo moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati specie su Puglia centro-orientali.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.         L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali. Codice giallo per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

