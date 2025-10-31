' Puglia che spera' sette artisti pugliesi firmano il rap della campagna elettorale di Antonio Decaro

Nei locali di Spazio 13, a Bari, è stata presentata questa mattina «Puglia Che Spera», la canzone che accompagnerà la campagna elettorale di Antonio Decaro, candidato progressista alla presidenza della Regione Puglia.«Questa canzone è un regalo che ho accettato con grande gioia. Più che un inno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it