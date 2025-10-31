pugilato grande serata alla sala aurora grandi nomi da hall of fame

Si è svolta alla sala Aurora di corso Garibaldi la settima edizione della Hall of Fame Italia di pugilato, per la quinta volta a Forlì grazie al patrocinio del Comune, a cura dell’Edera Boxe Forlì e dal quotidiano online BoxeringWeb. I due conduttori, l’inviato Rai Davide Novelli e l’ex caporedattore del Corriere dello sport-Stadio Dario Torromeo, hanno scavato nella personalità dei premiati. Il figlio di Sandro Lopopolo, Stefano, ha raccontato la storia di suo padre argento olimpico a Roma 1960; Lopopolo conquistò poi il mondiale dei superleggeri nel 1966. È stato ricordato lo scomparso Rocco Agostino, grande allenatore e manager che portò al mondiale Oliva, Galvano Duran e Arcari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

