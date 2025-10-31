di Maurizio Sessa FIRENZE Puccini testimonial, o per essere più in linea coi tempi, influencer. Nell’approssimarsi delle festività natalizie del 1923. Giuseppe della Gherardesca come ogni anno rinnovò a Puccini l’invito di cacciare a Bolgheri. L’invito a malincuore non fu accolto perché Puccini era in partenza per Milano: il 26 dicembre, Manon Lescaut avrebbe festeggiato il trentesimo compleanno. Nella stessa lettera indirizzata all’amico Beppino il compositore ringraziò "per i futuri lapis Tosca ". Lapis Tosca? A cosa si riferiva? Nel 1920, i nobiluomini Piero Antinori e Giuseppe della Gherardesca si erano messi in società fondando la FILA, acronimo di Fabbrica Italiana Lapis e Affini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Puccini influencer del Novecento. Matite, stilografiche e calendari. Tutti pazzi per il compositore