Pubblica una foto col fucile in mano e minaccia Gualtieri | Hai buttato già casa mia butt

AGI - "Questo è per il sindaco e per la sua famiglia. Come ha buttato giù casa nostra, io butterò la sua. Tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura". È il messaggio intimidatorio indirizzato via social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri da un uomo di etnia sinti, dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive a Rocca Cencia. L'uomo sotto al testo - ora cancellato - aveva postato anche una propria foto, nella quale impugna un fucile mitragliatore. Reazione politica alle minacce. "Le gravissime minacce rivolte al sindaco Gualtieri e alla sua famiglia dal clan Hilicic, storicamente legato ai Casamonica, sono intollerabili e devono trovare risposta in provvedimenti immediati". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Pubblica una foto col fucile in mano e minaccia Gualtieri: "Hai buttato già casa mia, butt...

