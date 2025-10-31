Pubblica una foto col fucile in mano e minaccia Gualtieri | Hai buttato già casa mia butt

AGI - "Questo è per il  sindaco  e per la sua  famiglia. Come ha buttato giù  casa  nostra, io butterò la sua. Tempo al tempo. Lo  Stato  non mi fa paura". È il  messaggio intimidatorio  indirizzato via social al  sindaco di Roma Roberto Gualtieri  da un uomo di  etnia sinti, dopo che il  Comune  e il  Municipio delle Torri  hanno demolito due  ville abusive  a  Rocca Cencia. L'uomo sotto al testo - ora cancellato - aveva postato anche una propria foto, nella quale impugna un  fucile mitragliatore. Reazione politica alle minacce. "Le gravissime  minacce  rivolte al  sindaco Gualtieri  e alla sua  famiglia  dal  clan Hilicic, storicamente legato ai  Casamonica, sono intollerabili e devono trovare risposta in provvedimenti immediati". 🔗 Leggi su Agi.it

