Psicologo nelle scuole calabresi parte il progetto pilota | ecco come funzionerà

Arriva dagli studenti la richiesta di avere stabilmente uno psicologo nelle loro scuole. Il 62,7% degli allievi italiani manifesta l'esigenza di usufruire di un servizio che sarà sperimentato in Calabria con un progetto pilota nazionale. Promosso e fortemente voluto da Giusi Princi e finanziato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il benessere psicologico a scuola è un optional Nelle scuole italiane si parla di educazione emotiva, di inclusione e di progetti di prevenzione, ma il benessere psicologico continua a essere trattato come un extra. Gabriele Raimondi, psicologo scolastico con - facebook.com Vai su Facebook

Psicologo scolastico, Princi: ‘Al Consiglio regionale la presentazione del servizio per Reggio e Vibo’ - Ad annunciarlo l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che già nel ruolo di vicepresidente aveva ideato il progetto con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e con l’Ordine degli ... Scrive citynow.it

Psicologo a scuola, giovedì la presentazione del servizio a Vibo - Sarà illustrato presso la sala “Federica Monteleone” del consiglio regionale. Lo riporta zoom24.it

Lo psicologo nelle scuole calabresi contro il disagio giovanile - Il disagio giovanile in Calabria si manifesta con la percentuale più alta d'Italia per cyberbullismo (14,5%), un'elevata incidenza di uso problematico di social network (13,5%) e videogiochi (24%) e ... Scrive ansa.it