Psg-Nizza | Luis Enrique favorito per la vittoria Attesa per il gol di Dembelé

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I campioni d'Europa non sono partiti come al solito, hanno bisogno di accelerare. E il Pallone d'Oro dovrà farsi sentire contro un avversario in buona forma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

