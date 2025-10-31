PSG-Nizza | formazioni statistiche e anticipazioni

2025-10-31 16:42:00 Breaking news: Anteprima di PSG-Nizza. L’allenatore del PSG Luis Enrique ammette che la sua squadra ha margini di miglioramento, ma desidera sottolineare che è ancora in testa alla Ligue 1 in vista della partita di domani pomeriggio contro il Nizza. Mercoledì sera i campioni d’Europa hanno pareggiato 1-1 in casa del Lorient dopo una prestazione che ha rappresentato il tipico esempio delle prestazioni recenti: un po’ sciatta e priva della nitidezza che ha caratterizzato il quadruplo successo della scorsa stagione. Finora non è stata la squadra che ha conquistato tutto ad arrivare al titolo della Ligue 1 con il PSG che ha già perso nove punti nelle prime 10 partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

