PS2 XEB+ Neutrino Launcher V2.97 | Tutte le Novità per il Gaming su PS2

Gamesandconsoles.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team di sviluppo di  XEB+ (Xtreme Elite Boot Plus)  ha rilasciato la versione  2.9.7  del  Neutrino Launcher Plugin, un componente essenziale per chiunque voglia caricare backup di giochi PlayStation 2 direttamente dalla dashboard. Cos’è il Neutrino Launcher Plugin?. Questo plugin permette a XEB+ di caricare giochi PS2 da una vasta gamma di dispositivi: HDD  (disco rigido interno). MX4SIO  (adattatore per schede SD). MMCE  (MemCard Pro 2, SD2PSX). USB  (unitá flash o disco esterno). UDPBD  (streaming via rete da PC). Novità nella V2.9.7. Il changelog di questa ultima versione include: Aggiornamento dei binari di neutrino. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

Cerca Video su questo argomento: Ps2 Xeb Neutrino Launcher