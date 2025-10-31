PS2 XEB+ Neutrino Launcher V2.97 | Tutte le Novità per il Gaming su PS2
Il team di sviluppo di XEB+ (Xtreme Elite Boot Plus) ha rilasciato la versione 2.9.7 del Neutrino Launcher Plugin, un componente essenziale per chiunque voglia caricare backup di giochi PlayStation 2 direttamente dalla dashboard. Cos’è il Neutrino Launcher Plugin?. Questo plugin permette a XEB+ di caricare giochi PS2 da una vasta gamma di dispositivi: HDD (disco rigido interno). MX4SIO (adattatore per schede SD). MMCE (MemCard Pro 2, SD2PSX). USB (unitá flash o disco esterno). UDPBD (streaming via rete da PC). Novità nella V2.9.7. Il changelog di questa ultima versione include: Aggiornamento dei binari di neutrino. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net